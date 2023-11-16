هيئة المجتمعات العمرانية تنظم برنامجا تدريبيا لقياس قدرات القيادات الشابة في إدارة المدن الجديدة

أعلن الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، تنظيم برنامج "قياس القدرات القيادية للقيادات المستقبلية" استهدف 130 من القيادات الشابة بالهيئة وأجهزتها.

وأوضح عباس، في بيان لوزارة الإسكان، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وفي إطار حرص الوزارة على إعداد جيل من القيادات الشابة، يكون قادراً على مواصلة النهضة التنموية التى تشهدها مصر حاليا، وإدارة العمران في المدن الجديدة، وضمان استدامة التنمية بتلك المدن.

وقال المحاسب وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة، إن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أبرمت بروتوكول تعاون مشترك مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ممثلة في المعهد العربي لإعداد القيادات، لتنظيم برنامج "قياس القدرات القيادية للقيادات المستقبلية" والذي يستهدف القيادات الشابة بالهيئة وأجهزتها.

وأشار الدكتور هاني يوسف، مدير عام تنمية المواهب بالهيئة، إلى تنظيم البرنامج بفرع الأكاديمية بالقرية الذكية، حيث بدأ البرنامج بإلقاء محاضرة عن أهمية إدارة الوقت للأفراد والمشروعات، وأهم المعوقات التي تحول دون الإدارة الجيدة للوقت، ودور القيادات فى إحداث وقيادة ومواكبة التغيير الإيجابي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عن طريق تطوير المواهب القيادية والجدارات البشرية.

وتابع: عقب ذلك جرى تقسيم القيادات الشابة إلى مجموعات عمل صغيرة، تتولى كل مجموعة إعداد خطة لإدارة مشروع فى ضوء ما تم شرحه في المحاضرة، وقياس القدرات القيادية للمتدربين من خلال تقييم الخطط التي تم إعدادها، من خلال اللجنة المختصة من المعهد العربي لإعداد القيادات.