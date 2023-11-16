أوغندا تتفاوض مع شركة تركية لبناء خط سكك حديدية

تعتزم أوغندا، إجراء مباحثات مع شركة يابي مركزي التركية بشأن مقترح بناء خط سكك حديدية وفقا للمعايير في أوغندا، حسبما قال ديفيد موجابي مسئول المشروع، عبر البريد الإلكتروني.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن موجابي قوله إن تقييم الخط المقترح الذي يربط بين العاصمة والحدود مع كينيا قد انتهى بالفعل، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويشار إلى أنه في 26 مايو الماضي جددت كينيا المحادثات مع الصين بشأن تمويل السكك الحديدية إلى حدود أوغندا، وكانت محادثات أوغندا مع الصين بشأن خط السكك الحديدية قد توقفت مع تحول كمبالا إلى أنقرة.