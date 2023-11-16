مندوب فلسطين بمجلس الأمن: لا بد من إيقاف الجنون الإسرائيلي بغزة

قال مندوب فلسطين بمجلس الأمن رياض منصور، إن بلاده ملتزمة كل الالتزام بجميع القواعد المنصوص عليها في القوانين الدولية والإنسانية وحماية المدنيين، متسائلا: «هل تطبق هذه القواعد على دولة الاحتلال وهل ستستجيب لهذه الدعوات؟».



وأضاف خلال كلمتها بجلسة مجلس الأمن بشأن «مشروع قرار يتعلق بهدنة إنسانية عاجلة في غزة»، منذ قليل: «أنتم تناشدون إسرائيل منذ 40 يوما لإعلاء قوانين الحرب، ولكنها اختارت الاستمرار في انتهاكها بكل صراحة وصفاقة، وتطالبونها باحترام القانون الدولي منذ عقود، ولطالما تجاهلت إسرائيل نداءاتكم واستمرت بجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، فهل ستسألون إسرائيل اليوم على رفضها للقرار الذي أقررتموه اليوم».



وأشار «من غير المشرف الدفاع عن دولة الاحتلال عندما ترتكب هذه الجرائم، بل هو موقف مخز، مشددا على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لآن، وليست قطرة تلو القطرة لمجرد الادعاء بأن الحصار المجرم قد رفع بل تدخل بشكل فعلي لإنهاء الحصار على أرض الواقع».



ولفت إلى أنه يجب توقف هذا الجنون الإسرائيلي في قطاع غزة، ففي اللحظة التي يتوقف فيها القصف سيتم البدء بتحقيق النتائج من إنقاذ الأطفال من تحت الركام، ودفن كل الذين لم يتم إنقاذهم على مدى أيام، والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول، منوها بأنه في الوقت الذي كان يتم إقناع إسرائيل بالسماح لدخول الوقود لتشغيل محطات المياه أرسل الله مياه المطر للفلسطينيين.



وذكر أن وقف القصف سيسمح بإطلاق المحتجزين، وإعادة ترميم البنى التحتية الضرورية لبقاء الفلسطينيين، ومساعدة المرضى والمصابين، مشددا على أن الهدف الأول من القانون الإنساني الدولي هو حماية المدنيين والجرحى والمرضى.

