رئيس الوزراء النرويجي: الحرب في غزة مروعة ونصف مباني القطاع تدمرت

قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور، إن الحرب في غزة «مروعة» بالنسبة لجميع المدنيين الأبرياء في الشرق الأوسط.

وأضاف في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المعاناة هائلة والخسائر كبيرة جراء تلك الحرب، مشيرًا إلى أن «السلطات النرويجية تعمل من أجل وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، ووقف فوري ودائم ومستدام للأعمال العدائية».

وأشار إلى أن 2.3 مليون مواطن في غزة «محبوسون» في غزة، حيث تم تدمير ما يقرب من نصف المباني، منوهًا أنهم «يواجهون ظروفًا معيشية صعبة للغاية، والتي من المتوقع أن تزداد سوءًا بشكل كبير مع استمرار الحرب، ونفاد الغذاء والماء والدواء والوقود».

وأكد أن بلاده ستفعل ما في وسعها لدعم وصول السلع الضرورية إلى القطاع المحاصر، مشددًا على أهمية إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس.

وأكمل: «إننا نؤيد النداء الذي وجهه منسق المساعدات الطارئة التابع للأمم المتحدة اليوم، والأهم أننا نطالب بإيقاف هذه الحرب، وأن يتحمل كل من يستطيع المساهمة فيها بالمسئولية اللازمة».

وأشار إلى وجود حوالي 250 مواطنًا نرويجيًا في قطاع غزة، من بينهم 51 حصلوا على إذن للمغادرة، لافتًا إلى أن أكثر من نصفهم من الأطفال.

وأوضح أن «إخراج المواطنين النرويجيين من غزة، كان ولا يزال على رأس أولويات حكومة بلاده»، مضيفًا أن العمل مستمر لإخراج جميع المواطنين النرويجيين بأمان.