عضو البرلمان الأوربي: الغرب لن يتعافى أبدا من خيانة المشاركة بجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني

قالت عضو البرلمان الأوروبي، كلار ديلي، إن مواطني أوروبا يشعرون بما وصفته بـ «الاشمئزاز» تجاه مواقف قادتهم من دعم «الإبادة الإسرائيلية» ضد الشعب الفلسطيني.

وتابعت خلال مقابلة لـ «العربية الحدث» مساء الخميس «الآن بدأت الحقائق تبرز قليلا، والمواقف تتغير قليلا، مواطنو أوروبا يقفون بشكل كبير إلى جانب شعب فلسطين ضد هذه الإبادة».

وأوضحت أن برلمان الاتحاد الأوربي يمثل 27 دولة ذات رؤى ومواقف متباينة تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة أن المواقف الإسبانية والأيرلندية الداعمة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته ووقف الحرب الحالية؛ من شأنها أن تفرض ضغوطا كبيرة على مواقف دول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى احتكام الحكومة الإسبانية بهذا الصدد إلى رأي شعبها الداعم لحق الشعب الفلسطيني على نقيض مواقف القيادة الأوروبية، متسائلة: «كيف يمكن للقيادة الأوروبية أن تكون واضحة في المطالبة بمحاسبة إسرائيل، وهم من يعينون ويساعدون على هذه الإبادة ضد الشعب الفلسطيني؟».

وأدانت من جهتها موقف البرلمان الأوروبي تجاه دعم العدوان الإسرائيلي على غزة، قائلة: «الاتحاد الأوربي لن يتعافى أبدا من الخيانة التي شارك فيها، وجرائم الحرب والتي لا يزال يشارك فيها حتى اليوم ضد الشعب الفلسطيني، لا أعتقد أن العالم يمكن أن يأخذ مواقفهم بعد ذلك على محمل الجد، وستكون مواقفهم سببا لانقسامات داخلية كبيرة جدا بالمستقبل».