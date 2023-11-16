مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال لم يحقق شيئا على الصعيد الاستراتيجي في غزة

قال مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش، إن «الاحتلال الإسرائيلي لا يريد من عدوانه على قطاع غزة، سوى التخريب والإرهاب والتخويف للشعب الفلسطيني، من أجل دفع المواطنين إلى الرحيل».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أن «الاحتلال على المستوى الاستراتيجي لم يحقق شيئًا»، معقبًا: «مجرد تخريب المنشآت وتدمير المستشفيات والمدارس والمباني وإرهاب المواطنين لدفعهم إلى الرحيل».

ونوه أن «الفيديو الذي بثه الاحتلال الإسرائيلي من مجمع الشفاء، يثبت ادعاءاته وأكاذيبه حول وجود مسلحين وأنفاق»، معقبًا: «عندما جُن جنونهم بهذا الموضوع رفعوا العلم في محاولة لإظهار تكريس الاحتلال».

ولفت إلى أن «رئيس الوزراء الفلسطيني بنيامين نتنياهو، صرح بأن الاحتلال يسعى للبقاء في قطاع غزة، وأنه لن يسمح للفلسطينيين بإدارة شئونهم».

وأكمل: «الجانب الإسرائيلي يريد فقط إعادة الاحتلال، لكنهم على الصعيد الاستراتيجي لم يحققوا شيئًا سوى المحاولات البائسة لإظهار أي إنجاز، ويتعامل مع احتلال مستشفى مدني لا يوجد به سوى مرضى ومصابين ومواطنين على أنه إنجاز ونجاح عسكري».

وأوضح أن «صورة إسرائيل في المجتمع الدولي عبارة عن كيان يتسم بالإجرام والإرهاب والعدوانية»، مؤكدًا أنها «صورة لم تتغير منذ زمن طويل».

وأشار إلى أن «المشكلة تبقى دائمًا في الولايات المتحدة التي توفر غطاء لإسرائيل»، معقبًا: «الحرج الذي تستشعره الأخيرة يتلاشى أمام محاولات الولايات المتحدة لتوفير الغطاء وحمايتها من الملاحقة الدولية».