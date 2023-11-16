جيش الاحتلال: استهدفنا منصات لحزب الله وسنرد على أية محاولة لإطلاق قذائف من لبنان

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري: «نجد في مستشفى الشفاء والرنتيسي والقدس نشاطات للتنظيم الإرهابي حماس، فوق الأرض وتحتها وهذا هو نهجه وسنواصل كشف ذلك»، على حد زعمه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي له، مساء الخميس، أن قيادة حماس تحت ضغط كبير لأنها تعرف ما تخفيه، معقبا: «انتشر في وسائل الإعلام بالأيام الأخيرة تقارير عن عدد من الضربات القوية، التي شنها الجيش والشابك وتم توجيه ضربتين قويتين لمكانين تحت الأرض، اختبأ قياديون في حماس بأحدهما وهو أحمد الغندور القائد العام لشمال القطاع، والثاني أيمن صيام».

ولفت إلى اختفاء أعضاء في القيادة السياسية لحماس في مكان آخر تحت الأرض، ومنهم روح مُشتَهى وسامح السراج المقربين من يحيى السنوار وهيثم دعاليز المقرب من إسماعيل هنية، وآخرون في القطاع، مشددا على أن حماس تحاول إخفاء نتائج هذه الهجمة، بالإضافة إلى تعرض المكان الذين مكثوا فيه لضربة قوية جدا، بحسب ادعائه.

وتابع: «استهدفت طائراتنا في الشمال منصات لحزب الله، استعلمت من قبل أعضاء التنظيم، وسنرد فورا على أية محاولة لإطلاق قذائف من لبنان، فضلا عن قتل قوات الجيش 3 مخربين في الضفة الغربية خططوا لارتكاب عملية تخريبية، ولكن الجنود تصدوا لهم ومنعوا هذه العملية، بأجسادهم وأحد المقاتلين قتل في هذه العملية».

وذكر أنه جرى إبلاغ عائلات 372 من الجنود الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر حتى الآن.