مدير مجمع الشفاء: نتعرض لكل أنواع القهر والموت والظلم

كذّب مدير مجمع الشفاء في غزة الدكتور محمد أبو سليمة، ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إدخال الوقود إلى المجمع المحاصر.

وتساءل خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الجزيرة»، مساء الخميس: «أين الوقود وكيف أدخلوه وأين وضعوه؟! نحن نريد كل لتر وقود لكن لم يدخل شيئًا».

وقال إن الفيديو الذي بثه جيش الاحتلال وادعى فيه وجود أسلحة ومعدات لحركة حماس داخل غرفة الرنين المغناطيسي بمثابة «كذب وافتراء».

وأوضح أن إدخال قطعة حديد داخل غرفة الرنين المغناطيسي غير جائز، لأن الجهاز سيشفط تلك القطع إذا بدأ العمل، لافتًا إلى أن الأطباء عادة ما يطلبون من المرضى التخلص من أي جسم معدني قبل الدخول إلى المكان.

وبسؤاله عن وجود عنصر مسلح لحماس داخل المجمع، عقب: «هذا سؤال يجيب عليه الجيش الإسرائيلي الذي يعمل لمدة 48 ساعة داخل المستشفى، هل أطلقت عليه رصاصة واحدة من داخل المستشفى؟».

وأكمل: «لم تطلق عليه رصاصة واحدة من داخل المستشفى، أين المسلحون والمقاتلون؟ ولا أعلم أين الأنفاق، مستشفى الشفاء ليس به نفق أو أي شيء».

ونوه أن «الاحتلال يمارس كل أنواع القهر والموت والظلم بحق الموجودين»، مضيفًا: «لا ماء أو أكسجين أو غذاء، هذا أمر لا يوجد في أي شريعة، حتى شريعة الغاب تحرم هذا الموضوع».

واستطرد: «لا يجوز أن نرى المرضى يموتون واحدًا تلو الآخر وهو يتحدث عن تفاهات غير منطقية، نريد الماء والكهرباء والحياة للمرضى».