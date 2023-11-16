وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية يتفقد مشروع محطة مياه الهنادي بالأقصر

استقبل اللواء أحمد محمد رمضان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على إثر زيارة للمحافظة لتفقد محطة الهنادي بإسنا.

ورحب رمضان بوفد الوكالة الأمريكية وأشاد بالدعم الواضح والفعال الذي تقوم به الوكالة بكل قطاعات الشركة مما له الأثر الواضح على الكفاءة التشغيلية لكل قطاعات الشركة في تحسين الأداء والحفاظ على أصولها وترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد ورفع تسب التحصيل.

واستعرض المهندس عاطف عزت، رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الإنجازات المقدمة من الوكالة الأمريكية بشركة الأقصر بكافة قطاعات الشركة المختلفة ضمن برنامج دعم الحلول المتكاملة iwssta ومدى التطور والدعم الذي حدث بالشركة خلال فترة المشروع والمردود على حسن سير العمل بكل قطاعات الشركة المختلفة ومدى الخدمة المقدمة للمواطنين.

ثم توجه وفد الوكالة إلى موقع مشروع محطة مياه الهنادي بإسنا بالأقصر، وذلك في إطار المتابعة الدورية للأعمال الجارية بمشروع محطة مياه الهنادي والخط الناقل ومتابعة نسب التنفيذ.

وأوضح المهندس محمد عويس أحمد، مدير عام متابعة المشروع، أن مشروع مياه الهنادي هو من أضخم المشروعات التي تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في جنوب الصعيد يتم تنفيذه بتكلفة 16 مليون دولار، بالإضافة إلى تكلفة الخط الناقل 6 ملايين دولار والممتد من قرية الهنادي حتى قرية الشغب شمالا بطول 13 كيلو متر، ومن قرية الهنادي حتى قرية الدير جنوبا بطول 10 كيلو متر، وبهذا تصبح التكلفة الإجمالية للمشروعين 22 مليون دولار والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في إطار مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه IWSS.

وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمشروع بنهاية العام الحالي 2023 طبقا للمخط الزمني المعد من قبل استشاري المشروع.

ومن ناحيته، أشاد المهندس عاطف عزت بنسب الإنجاز التي تم تحقيقها بالمشروع ومدى تقدم سير العمل والجودة التي يتم تنفيذها بالمشروع مما ينعكس على مدى رقي الخدمة المقدمة للمواطنين الذين سوف يتم خدمتهم بمياه الشرب النقية المنتجة من المحطة.