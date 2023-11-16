ابتداء عرض فيلم «هروب الدجاج: تشيكن ناجيت» على «نتفليكس» في 15 ديسمبر

تعرض منصة «نتفليكس» الرقمية العالمية، فيلم الرسوم المتحركة «هروب الدجاج: تشيكن ناجيت - Chicken Run: Dawn of the Nugget»، ابتداءا من يوم 15 ديسمبر المقبل.

الفيلم من إخراج سام فيل، وهو قصة كاري كركباتريك، وجون أوفاريل، وسيناريو كاري كركباتريك، وجون أوفاريل، وراشيل تونارد، وقام بأداء الأصوات كلا من ثانديوي نيوتن، وزاكاري ليفي، وبيلا رمزي، وإميلدا ستونتون، ولين فيرجسون، وديفيد برادلي، وجين هوروكس، وروميش رانجاناثان، ودانييل ميس، وجوزي سيدجويك ديفيز، وبيتر سرافينوفيتش، ونك محمد، وميراندا ريتشاردسون.

وتبدأ قصة الفيلم عندما تتعرض «جينجر» وأصدقاؤها لخطر كبير، يتمثل في محاولة السيطرة عليهم من البشر، ويصبح كل شيء على المحك. هذه المرة، لا شيء يمكن أن يقف في طريقهم حتى لو كان الثمن فقدان حريتهم، التي حصلوا عليها بصعوبة، ويستعدون لهجوم كبير على البشر.

https://youtu.be/te2q1s9UyRs?si=tbyBiH0RubA0q9A5