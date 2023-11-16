مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالسنطة في الغربية

شهدت عزبة البحر بقرية بلاي التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، مشاجرة بالأسلحة النارية وتعدي مسلحين على عدد من أهالي العزبة، بسبب النزاع على حيازة أرض زراعية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين.



تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز السنطة، بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية في عزبة البحر بقرية بلاي وسقوط قتيل وإصابات، وانتقلت قوة من شرطة مركز السنطة للعزبة للمعاينة والسيطرة على الموقف، وتبين مقتل شخص يدعى "محمود م أ" متأثرا بجراحه إثر إصابته بطلق ناري، وإصابة 4 آخرين تم نقلهم للمستشفى للعلاج.

وتم فرض كردون أمني حول القرية وتكثف أجهزة الأمن جهودها لتحديد الجناة وضبطهم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق