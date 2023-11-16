مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: فقدنا ما يزيد عن 103 موظفين في غزة

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن الفرق الأممية يجب أن تكون قادرة على الوصول إلى الأماكن في غزة والضفة الغربية، لتبدأ التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بتلك المناطق.

وأضاف خلال تصريحات لقناة «الجزيرة»، اليوم الخميس، أن «الأمم المتحدة فقدت أكثر من 103 من موظفيها في غزة»، واصفًا الأمر بأنه «مريع وغير مسبوق في التاريخ».

وعن مسئولية الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل هؤلاء الموظفين، عقب: «ما رأيناه قصف الجيش لمناطق سكنية مكتظة، ومن المهم أن نضمن توثيق كل جانب من جوانب القضية».

وشدد على أهمية المحاسبة بعد توثيق تلك الأحداث، مضيفًا: «المحكمة الجنائية الدولية بدأت تحقيقات، من المهم أن تُسمع أصواتنا وتوصياتنا التي نقدمها والتي تمثل نداء الإفاقة؛ لتؤخذ حقوق الإنسان على محمل الجد».

وذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة منذ الأسبوع الأول، وشدد على أهمية احترام الجميع للقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب.

ونوه أن قطع الكهرباء والمستلزمات الضرورية عن الشعب الفلسطيني، يجعل الوضع الإنساني سيئًا للغاية، معقبًا: «الحصار المفروض على غزة قبل الحرب كان سيئًا، ونحن لا نقبل العقاب الجماعي المفروض الآن».

وأكد أهمية وصول المساعدات الإنسانية وأن يحظى كل مدني بالحماية في غزة، معربًا عن أمنياته في التمكن من إجراء زيارة إلى إسرائيل وغزة والضفة الغربية.