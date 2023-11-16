قال الخبير الأمريكي بول كريغ روبرتس، إن الولايات المتحدة ستحاول إيذاء روسيا عبر الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بمساعدة الإرهابيين وذلك بعد الفشل في أوكرانيا.

وأضاف روبرتس، الذي عمل في البيت الأبيض خلال إدارة رونالد ريغان، في مقابلة مع قناة Dialogue works على يوتيوب: "إذا تمكنت الولايات المتحدة من تحييد إيران والتغلب عليها، فسيصبح من الممكن نقل الإرهابيين إلى آسيا الوسطى وروسيا نفسها".

ويرى الخبير أن الإدارة الأمريكية تعتزم خلق "تهديد أكبر بكثير لروسيا من التهديد الأوكراني الحالي".

وفي وقت سابق، قال مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، إن الغرب جعل من أوكرانيا منصة يتعلم فيها الإرهابيون والمرتزقة أساليب الحرب الحديثة لتطبيق هذه التجربة لاحقا في بلدان رابطة الدول المستقلة.

من جانبه، أشار أليكسي ليغينكوف نائب مدير إدارة التحديات والتهديدات الجديدة في وزارة الخارجية الروسية، إلى أن الولايات المتحدة تواصل الحفاظ على "اتصالات وثيقة" مع الإرهابيين من داعش والقاعدة، وتتظاهر بمحاربتهم.

ووفقا له، تبقى دول آسيا الوسطى معرضة لخطر انتشار التهديد الإرهابي، بسبب تصرفات واشنطن.