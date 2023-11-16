تعليم الجيزة تشارك في اليوم العالمي لحقوق الطفل

نظمت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، زيارة للمدينة المرورية للأطفال بالإدارة العامة للمرور بطريق الواحات للمشاركة في اليوم العالمي لحقوق الطفل، حيث شارك أبناء الجيزة للمرحلة الابتدائية لتعليمهم القواعد المرورية وإشارات المرور كما تم توزيع هدايا رمزية عليهم، جاء ذلك تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأوضحت المديرية، أنه ورد إليها خطاب من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وحرص وزارة الداخلية على مشاركة كل شرائح المجتمع والمشاركة في المناسبات الوطنية والعالمية والوقوف على كل احتياجاتهم من الخدمات الأمنية التي يمكن أن تقدم لهم.