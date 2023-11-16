افتتاح 15 مشروعا مائيا وسط إيران

جرى افتتاح 15 مشروعا مائيا خدميا بمحافظة "جهار محال وبختياري" في وسط إيران، اليوم الخميس، بحضور الرئيس إبراهيم رئيسي.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بأن المشاريع التي تم تدشينها في المحافظة التي وصل إليها الرئيس، شملت افتتاح سد بابا حيدر ومجمع اوره بارز الريفي.

وقال رئيسي: "بالوقت الراهن تم تدشين مشاريع إيصال المياه بالمحافظة بنسبة 65%، حيث إن جهار محال وبختياري لا تعاني من نقص في المياه، بل بحاجة للإدارة"، مضيفا أنه قد تمت معالجة إيصال المياه العذبة لـ117 قرية حاليا وأن العمل لن يتوقف حتى إيصاله لـ200 قرية.

وتابع الرئيس الإيراني، أن سرعة إيصال المياه للمناطق الريفية تضاعفت بواقع 13 مرة عن ذي قبل، حيث إن المشروع الذي كان يستغرق 14 عاما، يتم حاليا تدشينه خلال 4 أعوام.

وشدد على أن استكمال المشاريع المتبقية يعد من أولويات الحكومة الحالية (التي كانت قد بدأت مهامها في أغسطس من عام 2021) وأن هذه النهضة ستتواصل.