إصابة 5 إسرائيليين أحدهم بحالة حرجة في هجوم بالقدس

الأكثر قراءة
إسكان النواب: قانون التصالح الجديد يضع أطرا زمنية محددة لإنهاء الملف
اشتباكات عنيفة عند بوابة مجمع الشفاء في غزة لمنع الجيش الإسرائيلي من اقتحامه
تقرير: المقاومة الفلسطينية دمرت 41% من إجمالي الآليات الإسرائيلية المتوغلة في غزة
عمرو وردة باكيا: أتعالج نفسيا حتى الآن.. ولم أفسخ تعاقدي مع فاركو
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
نعملامحايد
النتـائـج
تصويت
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بإصابة خمسة أشخاص أحدهم بحالة حرجة في عملية بالقدس. وقالت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية اليوم الخميس إن "عملية إطلاق نار عدائية عند نقطة تفتيش في القدس وإصابة 5 أشخاص أحدهم بحالة حرجة".