 إصابة 5 إسرائيليين أحدهم بحالة حرجة في هجوم بالقدس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 5 إسرائيليين أحدهم بحالة حرجة في هجوم بالقدس

القدس (د ب أ)
نشر في: الخميس 16 نوفمبر 2023 - 10:07 ص | آخر تحديث: الخميس 16 نوفمبر 2023 - 10:07 ص

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بإصابة خمسة أشخاص أحدهم بحالة حرجة في عملية بالقدس. وقالت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية اليوم الخميس إن "عملية إطلاق نار عدائية عند نقطة تفتيش في القدس وإصابة 5 أشخاص أحدهم بحالة حرجة".

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