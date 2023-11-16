نظم فرع منظمة خريجي الأزهر بمطروح، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، لقاءا توعويا لطلاب معهد عمر ابن عبد العزيز، عن حق الوطن وكيفية الحفاظ على البيئة.

وأكد الشيخ صابر الشرقاوي، عضو منظمة خريجي الأزهر بمطروح، أن حب الوطن غريزة فطرية، وجين وراثي يمتد من الأجداد ويستمر عبر الأجيال، كما أنه قيمة دينية عظيمة، ومقصد من مقاصد الأديان السماوية.



واستعرض حقوق الوطن على ابنائه، والتي منها التضحية بالنفس والمال، وإتقان العملِ، والحفاظ على الممتلكات العامة، والحفاظ على معالم الوطن وآثاره ومنشآته العامة والخاصة، والحفاظ على مياه نيله التي تربينا عليه وروينا منها أكبادنا، وعدم الإفساد في أرضه، أو تخريبه وتدميره، وعدم قتل جنوده وحراسه الذين يسهرون ليلهم في حراستنا وحراسة أراضينا.

كما نظمت دولت عزت، مسئول الإعلام والترجمه بمكتبة مصر العامة، ورشة حكي للتلاميذ بعنوان"التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة"، كحق من حقوق الوطن علينا، وتم التعريف بمفهوم التغيرات المناخية وأسبابها وآثارها السلبية، وتم الخروج بعدد من الحلول لهذه المشكلة من وجهة نظر التلاميذ، ومناقشتها، كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل دور جماعة البيئة بالمعهد، وتفعيل الأنشطة التى تخدم البيئة.