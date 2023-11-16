حكيمي: مبابي ساعدني كثيرا في بدايتي مع باريس

تحدت المغربي أشرف حكيمي ، الجناح الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن علاقته مع المهاجم كيليان مبابي.

وتربط مبابي وحكيمي صداقة قوية في باريس سان جرمان الفرنسي، ولطالما ظهرا معا في فيديوهات طريفة.

قال حكيمي خلال مقابلة مع قناة بلين سبورتس كجزء من برنامج "هذا باريس" الخاص: "في كرة القدم لديك العديد من زملاء الفريق في الفريق ولكن في النهاية سيكون هناك عدد قليل من الأصدقاء الحقيقيين".

تابع :"في حالة مبابي، هناك علاقة حقيقية بيننا، بمجرد وصولي ساعدني كثيرًا، خاصة على الاندماج مع الفريق وغرفة الملابس ".

أضاف:"عندما كنت بحاجة إليه، مد لي يد المساعدة، مع الأخذ في الاعتبار مكانته كنجم عالمي، فهذا ليس أمرًا مسلمًا به".

أتم :أنا ممتن له، لم أتحدث اللغة ولم أكن أعرف أحدا في البداية سوى مبابي".