إسماعيل هنية: صاحب الحق الوحيد في تحديد مستقبل غزة هو الشعب الفلسطيني وإرادته

علق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، على قرارات مجلس الأمن، التي اتخذها أمس، بشأن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف في كلمة متلفزة نقلتها قناة «الجزيرة»، منذ قليل: «كان ينبغي أن يتضمن القرار الصادر عن مجلس الأمن، إدانة واضحة لجرائم الحرب والتطهير العرقي التي يرتكبها العدو في غزة والضفة الغربية على مدار الساعة، وكذا انتهاكه للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية المتعلقة بحالة الحرب».

وشدد على أهمية إجبار العدو على وقف العدوان في قطاع غزة، وفتح المعابر، وسرعة إيصال الاحتياجات كافة للقطاع، وإنهاء الحصار عنه بشكل نهائي وتام، والإقرار بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وكل ذلك دون قيد أو شرط باعتباره حقا أصيلا مكفولا بالقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأشار إلى أن العدو المجرم الذي أجّج الصراع في المنطقة، وكل من يساندونه يسوقون الأوهام ويمنون النفس بتغيير الواقع السياسي والميداني والجغرافي لقطاع غزة الصامد، مؤكدا أن حركة حماس حركة متجذرة في أرضها ملتحمة بشعبها، ولم يستطع العدو وكل من تحالف معه، وشاركه عدوانه تغيير الواقع في القطاع.

وتابع: «فليسوق العدو الأوهام كيف يشاء وليرفع سقف أهدافه كما يريد، وسوف يتحطم ذلك كله، -بإذن الله- ثم بإرادة الشعب وبسالة المقاومة وإسناد الأمة وكل أحرار العالم، على صخرة الواقع والحقيقة، وأؤكد وليسمعها العالم أجمع بأن صاحب الحق الوحيد في تحديد مستقبل قطاع غزة وكل فلسطين هو الشعب الفلسطيني بإرادته الحرة المستقلة».