تقترب الإدارة الأمريكية و13 دولة شريكة من أسيا ومنطقة المحيط الهادئ من التوصل لاتفاقيات في مجالي الطاقة المتجددة وتدابير مكافحة الفساد، في حين لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا التجارية الشائكة.

وقال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، خوسيه فرنانديز، في مقابلة أمس الأربعاء، "نحن قريبون" من التوصل إلى اتفاق بشأن ركيزتين أساسيتين من مبادرة "الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ" والتي تشمل هذه القضايا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف فرنانديز: "أحرزنا تقدما كبيرا".

وتجري المحادثات حول اتفاق "الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ" في الوقت الذي يستضيف فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن شركاء الولايات المتحدة في قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في سان فرانسيسكو، وهي أول مرة يحدث فيها هذا التجمع في الولايات المتحدة منذ عام 2011.

ويمثل الإطار الاقتصادي جهود بايدن لمواجهة النفوذ المتنامي للصين، التي التقى رئيسها شي جين بينج أمس الأربعاء.

ويمثل هذا أهم مشاركة اقتصادية لأمريكا في المنطقة منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الشراكة عبر المحيط الهادئ في عام 2017، رغم أنها لا تخفض الرسوم الجمركية مثل اتفاق التجارة الحرة التقليدي.

وأعرب وزير التجارة الأسترالي دون فاريل عن تفاؤل مماثل مثل فرنانديز فيما يتعلق بركيزتي الطاقة النظيفة ومكافحة الفساد.

وقال فاريل، في مقابلة في سان فرانسيسكو: "لقد تم إحراز تقدم جيد".

وأضاف فاريل: "آمل أن نتمكن خلال اليومين المقبلين من الانتهاء منهما وإصدار بعض البيانات."