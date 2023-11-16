الصحة العالمية: حق الدفاع عن النفس لا يبرر الجرائم المرتكبة من إسرائيل في غزة

قال المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان لندماير، إن المنظمة تؤدي ما عليها تجاه قطاع غزة، والأدوية موجودة على المعابر لكن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخولها.

وأضاف خلال مداخلة عبر «زووم»، لقناة «الجزيرة»، مساء الخميس: «كل المساعدات اللوجيستية جاهزة وموجودة في معبر رفح، ولا تحتاج إلى ممر آمن وليس لساعتين أو لهدن متقطعة، نحتاج لوقت أطول لدخول هذه الشاحنات ووقود لها»، مؤكدا أن الهلال الأحمر المصري والفلسطيني يساعدون بشكل كبير في إيصال المعدات الطبية ولكن الاحتلال يعرقل هذا الأمر، وعلى الوسطاء التدخل لحل هذه المشكلة والتوسط في تقديم الوقود لغزة.

وذكر أنه بإمكان الاحتلال إدخال الوقود بنفسه لمستشفى الشفاء، والتوقف عن قصف محطات التحلية وإدخال المياه، ولكن هي مسألة سياسية وضرورة الضغط على القوات المحتلة من أجل إنفاذ هذه الاحتياجات للقطاع.

ولفت إلى أن الهجمات التي تشنها السلطات المحتلة على قطاع غزة، وتدعي أنه من حقها الدفاع عن نفسها ردا على هجوم 7 أكتوبر، لا يمكن القبول بها، في ظل ما يحدث في غزة والعالم كله أصبح يرى حجم المأساة.

وتابع: «يجب على الاحتلال أن يُوقف الحرب لأن حق الدفاع عن النفس لا يبرر الجرائم المرتكبة في غزة، ولا بد من إطلاق سراح الرهائن دون أي شرط، وعلى حماس التوقف أيضا، فهناك حاجة للسلام بين الطرفين».