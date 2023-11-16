عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا عند أعلى مستوى منذ 3 شهور

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 11 نوفمبر الحالي إلى أعلى مستوياته منذ حوالي 3 شهور، وهو ما يبرز التحديات المتزايدة التي يواجهها العمال العاطلون للعثور على وظيفة جديدة.

وارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة خلال الأسبوع الماضي إلى 231 ألف طلب، وهو أعلى مستوى له منذ الأسبوع المنتهي يوم 19 أغسطس الماضي بزيادة قدرها 13 ألف طلب عن الأسبوع السابق، وكان 218 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة مستمرة خلال الأسبوع المنتهي يوم 4 نوفمبر الحالي إلى 1.87 مليون طلب، بحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، ليواصل العدد ارتفاعه للأسبوع الثامن على التوالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه في حين تدعم مرونة سوق العمل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال العام الحالي، يتوقع كثيرون من المحللين تراجع قوة دفع سوق العمل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

في ذات الوقت، فإن الشركات تضيف وظائف جديدة حاليا بوتيرة أبطأ، في حين تراجعت وتيرة نمو الأجور مع ارتفاع معدل البطالة، وهو ما أدى إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة قبل موسم تسوق عيد الميلاد ورأس السنة.