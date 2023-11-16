الادعاء العام في ألمانيا: حملات تفتيش ضد أشخاص يشتبه في انتمايهم لحزب الله بمدينة هانوفر

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أعلن الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا، أن الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم تجري حملات تفتيش تستهدف مؤيدين مشتبها بانتمائهم لحزب الله في نطاق مدينة هانوفر بشمال ألمانيا، منذ صباح اليوم الخميس.

وأكد الادعاء العام، في مقره بمدينة كارلسروه، تفتيش نحو 20 مبنى بطلب منه.

وأوضح أن الإجراءات موجهة ضد 5 منهم، يشتبه في أنهم على صلة بميليشيات حزب الله في لبنان، ويتم اتهامهم بالعضوية في جماعية إرهابية أجنبية.

ويشار إلى أنه ليس هناك أية اعتقالات حاليا.

وتفترض التحقيقات التي أجريت حتى الآن، أن المشتبه فيهم كان يعملون لصالح حزب الله لعدة أعوام، وأنهم شغلوا مناصب قيادية في جماعتين.

وجاء في بيان الادعاء: "إجراءات اليوم تخدم تجسيد الاشتباهات القائمة".

وبحسب البيانات، تم تنسيق حملات التفتيش زمنيا مع حملات التفتيش التي جرت في الصباح أيضا ضد إسلاميين في سبع ولايات ألمانية، والتي استهدفت المركز الإسلامي بهامبورج.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية، أعلنت صباح اليوم، تفتيش 54 مبنى بـ7 ولايات، في إطار إجراءات التحقيق الجارية ضد "المركز الإسلامي بهامبورج".

وصرحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، بأن المركز الإسلامي بهامبورج يخضع للرقابة من قبل الهيئة الاتحادية لحماية الدستور الاستخبارات الداخلية بألمانيا منذ فترة طويلة، ويتم تصنيفه على إنه إسلاموي.

وتابعت الوزيرة: "بصفة خاصة الآن، في ظل أن كثيرا من اليهوديات واليهود يشعرون بالتهديد بشكل خاص، فإنه يسري إننا لن نصبر بشكل عام على أي دعاية إسلاموية، وأوجه تحريض معادية للسامية ومعادية لإسرائيل".

ويعد المركز، ذراعا للنظام الإيراني الذي هنأ حركة حماس على هجومها على إسرائيل، ووصفه بأنه نقطة تحول في استمرار المقاومة المسلحة.