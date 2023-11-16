كوريا الجنوبية تقدم 4 ملايين دولار لمواجهة شح المياه في اليمن

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن مساهمة من كوريا الجنوبية تقدر بأربعة ملايين دولار، لمواجهة شح المياه في اليمن.

وقالت المنظمة في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن "اليمن واحدة من أكثر بلدان العالم التي تواجه شحا في المياه، ولا تزال المجتمعات في البلاد تعاني من الآثار الشديدة للجفاف والتوترات الناجمة عن تأمين المصادر الكافية".

وأضاف البيان أن "ندرة المياه تجعل المزارعين اليمنيين غير قادرين على زراعة محاصيلهم، والأسر غير قادرة على إعالة نفسها، كما أنها تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن بين المجتمعات".

ولمعالجة هذه الفجوة، وقَّعَت المنظمة الدولية للهجرة والوكالة الكورية للتعاون الدولي اليوم الخميس، المشروع لاستعادة إمكانية الوصول إلى المياه لأغراض الزراعة والاستخدام المنزلي، فضلا عن تقليل التوترات المجتمعية على الموارد الحيوية في اليمن، وفق البيان.

ولفت البيان، إلى أن المشروع "يهدف إلى تحسين إدارة الموارد الطبيعية وطرق منع وحل النزاعات على الموارد، وسيستفيد منه ما يزيد عن 211 ألف شخص في محافظة حضرموت شرقي اليمن".

ونقل البيان عن مات هوبر، القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن قوله: "تلعب الإدارة المستدامة للموارد دورا حيويا في منع النزاعات وتعزيز التعايش السلمي... رحلة اليمن نحو السلام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة تتطلب جهودا متضافرة لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الحيوية وتخفيف النزاعات المتعلقة بالمياه".

ويعاني اليمن أزمات متعددة في الخدمات، بما في ذلك استمرار شح المياه في معظم مناطق البلاد التي شهد حربا منذ نحو تسع سنوات.