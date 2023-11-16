مدير عام مستشفيات غزة: الاتصال بالطاقم الطبي في مجمع الشفاء منقطع تماما منذ منتصف الليل

كد الدكتور محمد زقوت، مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، اليوم الخميس فقدان الاتصال تماما مع الطاقم الطبي في مجمع الشفاء الطبي منذ منتصف الليلة الماضية.



وأضاف زقوت لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن كل محاولات التواصل مع الطواقم الطبية باءت بالفشل، مؤكدا أن مصير المرضى والطواقم الطبية مجهول.



ومضى قائلا "في داخل المستشفى 650 مريضا منهم 36 طفلا في الحضّانة، ومنهم مرضى غسيل كلى وجرحى، ومنهم 22 حالة بالعناية المركزة، ومصيرهم مجهول".



وأردف: "نحاول الوصول والتنسيق مع الصليب الأحمر لإخراجهم لمستشفيات قطاع غزة الجنوبية، لكن لا نتيجة حتى الآن. كما نحاول تحويل جزء منهم لمصر، ولكن أيضا لا تنسيق، ما يعرض حياتهم للخطر".



وتابع في حديثه مع وكالة أنباء العالم العربي "لا نعلم ماذا حدث معهم علمنا أن الدبابات اقتحمت المستشفى من الجهة الجنوبية وهدمت الجدار وحطمت المركبات واقتحمت الأقسام كافة واستجوبت الطواقم الطبية".



وأكد أن الوضع بباقي المستشفيات سيئ جدا وأن حوالي 26 مستشفى خرجت من الخدمة من أصل 34.



وتابع زقوت "لا كهرباء ولا وقود ولا أدوية في المستشفيات كافة، ولا أسرّة، والمرضى في الممرات والخيام، ومنهم مرضى حروق درجة ثالثة، والآلية لإخراج الجرحى حتى من مستشفيات الجنوب سيئة جدا ويجب أن تمر عبر الجانب الإسرائيلي، والعدد الذي يتم الموافقة عليه قليل جدا، فمن أصل 200 مريض يخرج فقط 12".



وأضاف "المجازر مستمرة والقصف مستمر وأعداد الجرحى والشهداء بالمئات، والوضع في غزة مأساوي، ولا تدخل دوليا لوضع حد للجيش الإسرائيلي الذي يستمر بارتكاب المجازر".