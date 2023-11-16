قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، إن الاحتلال فشل في محاولة تسويق نفسه كضحية عبر الترويج للأكاذيب والادعاءات الباطلة في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر، والتي ثبت بمرور الوقت زيفها، مشيرا إلى اعتذار البيت الأبيض عن رواية الاحتلال المزعومة بشأن قتل الأطفال.



وأشار خلال تصريحات لـ«العربية الحدث» مساء الأربعاء، إلى تحول الرأي العام الغربي من الانسياق وراء المزاعم الإسرائيلية إلى تأييد القضية الفلسطينية وإدانة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق الأبرياء داخل القطاع، لا سيما تجاه قتل وذبح أكثر من 5.800 طفل.



ولفت إلى تدمير الاحتلال أكثر من 245 ألف وحدة سكانية داخل القطاع منذ اندلاع الحرب، مشيرا في الوقت ذاته إلى تراجع الغرب عن مواقفه الداعمة لجرائم الاحتلال إلى أخرى أكثر اتزانا تجاه العدوان الإسرائيلي والتي تبدت برفض الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء كندا وأسبانيا جرائم قتل الأطفال.



وأكد أن الاحتلال فشل فشلا ذريعا في تبرير جرائمه تحت مزاعم الدفاع عن النفس، قائلا: «العالم اليوم يصطف خلف الضحية والدم الفلسطيني، الرأي العام العالمي لم يكن يعلم أن فلسطين دولة محتلة، وأن الشعب الفلسطيني من حقه أن يدافع عن نفسه أمام الاحتلال المجرم».



وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والسماح بعبور المساعدات الإنسانية إلى أرجاء القطاعات كافة لا سيما مناطق الشمال، مضيفا: «الحرب الإسرائيلية هي عدوان على الأطفال والبنى التحتية والمستشفيات، ولم نر أيا من أهدافها تتحقق حتى هذه اللحظة».