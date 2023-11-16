براغ تدرج شركة تدير الأصول الروسية في التشيك على قائمة العقوبات

أعلن وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي بعد اجتماع للحكومة، يوم الأربعاء، أن شركة تدير عقارات مملوكة للدولة الروسية في جمهورية التشيك وُضعت على قائمة العقوبات الوطنية.

ووفقا لما أورده موقع راديو براغ إنترناشونال اليوم الخميس، سيتم تجميد حسابات الشركة وسوف يتم إدراج العقارات المملوكة لها على القائمة السوداء في سجل الأراضي لمنع بيعها إلى طرف ثالث. وهذا لن يطبق على منشآت السفارة الروسية.

ومن شأن الخطوة التي جاءت بمبادرة من وزارة الخارجية التشيكية ضمان أن الدخل الذي تدره الشركة في هذا البلد لن يستخدم لتمويل الحرب في أوكرانيا.