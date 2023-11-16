الاتحاد الأوروبي يسمح باستخدام مبيد جليفوسات المثير للجدل 10 أعوام أخرى

قالت المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي سمح باستخدام مبيد الـ "جليفوسات" المثير للجدل للتخلص من الأعشاب، لمدة 10 أعوام أخرى، ولكن تحت شروط وقيود جديدة.

وترغب المفوضية الأوروبية في فرض قيود على كيفية استخدام المنتج، من أجل تقليل المخاطر الناتجة عنه والتي يتعرض لها البشر والحيوانات والبيئة.

ويتضمن ذلك اتخاذ إجراءات من أجل حماية الحيوانات والنباتات، التي ليست هي الهدف الفعلي من وراء استخدام الجليفوسات. كما يجب حظر استخدام الجليفوسات كمجفف قبل الحصاد، حيث يزيل الرطوبة وبالتالي يقتل ويمنع النمو.

ويجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضا، أن تولي اهتماما خاصا لحماية الحيوانات مثل فئران الحقول، أو الزهور البرية، في التحليلات الخاصة بالمخاطر. وفي الوقت نفسه، أكدت المفوضية أنه من الممكن أن تستمر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تقييد استخدام مادة الجليفوسات على المستوى الوطني والإقليمي.

ومن المقرر أن تنتهي فترة التصريح الحالي لاستخدام المبيد داخل الاتحاد الأوروبي، في 15 ديسمبر المقبل.

وفي السابق، لم يكن هناك عدد كافٍ من ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يتحدثون لصالح استخدام المبيد أو ضد الاستمرار في ذلك، داخل لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأوروبي. ونتيجة لذلك، تمكنت المفوضية الأوروبية من اتخاذ القرار بنفسها.

وهناك حالة من الخلاف بشأن ما إذا كانت مادة "الجليفوسات" تسبب الإصابة بالسرطان. كما أن هناك أيضا مخاطر محتملة على البيئة. ولم يتوصل تحقيق موسع أجرته الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية مؤخرا، إلى وجود مخاطر غير مقبولة، ولكنه أشار إلى وجود فجوات في البيانات المتوفرة في العديد من القطاعات.

جدير بالذكر أن "الجليفوسات"، وهو مكون نشط شائع الاستخدام في مبيدات الأعشاب، يعد مثيرا للجدل بسبب تأثيره المحتمل على التنوع البيولوجي. ويقول المنتج الرئيسي للجليفوسات، شركة "باير"، أنه لا يسبب ضررا.