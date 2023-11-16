إزالة 106 حالا تعدِ على الأراضي الزراعية في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي، من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

وأكد المحافظ أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم تكرار حالات التعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي أعمال بناء مخالفة.

ومن جانبه، وجه اللواء حازم عزت، سكرتير عام محافظة بني سويف، بمتابعة الجهات التنفيذية التي تنظم حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، حيث تمكنت تلك الحملات من إزالة 106 حالات تعدِ على إجمالي مساحة أكثر 5 أفدنة، خلال الفترتين الصباحية والمسائية من يوم أمس، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في هذا الشأن.

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