إلقاء القبض على سيدة بإيطاليا لاستغلال ابنها في توصيل المخدرات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت السلطات الإيطالية، القبض على سيدة "35 عاما" في بلدة أندريا بجنوب البلاد، بتهمة استغلال ابنها "9 أعوام"؛ لتوصيل المخدرات.

وقالت الشرطة، اليوم الخميس، إن السيدة استغلت الطفل فيما لا يقل عن 8 مرات؛ لتوصيل مخدرات غير قانونية لعملاء والحصول على أموال في المقابل.

وجرى اكتشاف العملية بعد أن تم إلقاء القبض على شريك حياة السيدة؛ متلبسا أثناء اتجاره في المخدرات.

وبالإضافة إلى الكوكايين، تم ضبط العديد من الأسلحة في شقة الرجل "50 عاما".

إلا أن الشرطة، قالت إنه كان قادرا على الاستمرار في القيام بصفقات المخدرات من داخل السجن.

وخلال عملية المراقبة، تعقب المحققون السيدة.