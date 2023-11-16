راغب علامة عن مشاهد المصابين بغزة: أصبحت كالمسلخ هل يشاهد العالم!

عبر الفنان اللبناني راغب علامة، عن حزنه الشديد من استمرار القصف واعتداء جيش الاحتلال على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن غزة أصبحت كالمسلخ كما عبر، متمنيا من الله رفع الظلم عنهم.

ونشر راغب علامة عبر حسابه على موقع «إكس»، فيديو من تواجد المصابين بأرض أحد المستشفيات، معلقا: «ما هذا الاجرام! ما هذا الجنون!.. مستشفيات غزة اصبحت كالمسلخ!.. الأطفال والنساء والمصابين مرميين في أرض المستشفيات! هل يشاهد العالم!».

وتابع راغب علامة بالدعاء لهم قائلا: «يا رب العالمين ساعدهم.. يا رب العالمين ارفع الظلم والقتل والإجرام عنهم.. يا رب العالمين انتقم لهم.. يا الله نناشدك أن ترفع الشدة عنهم».

https://x.com/raghebalama/status/1725194466976210983?s=20