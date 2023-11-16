كوريا تبحث خيارات لمعاقبة البائعين على المكشوف تشمل منعهم من تداول الأسهم لـ10 أعوام

تبحث كوريا الجنوبية حاليا عددا من الخيارات، لمعاقبة البائعين على المكشوف بشكل غير قانوني، تشمل منعهم من تداول الأسهم لمدة تصل إلى 10 أعوام، بحسب ما ذكرته "هيئة الرقابة المالية" في بيان لها.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، بأن السلطات تسعى أيضا إلى وضع قيود على تعيين البائعين على المكشوف غير القانونيين، كمسئولين تنفيذيين في الشركات بكوريا الجنوبية.

وتحتاج القرارات لموافقة البرلمان من أجل إعادة النظر في قانون أسواق رأس المال.

وأصدرت الجهة الرقابية مقترحات للحد من الصفقات القصيرة غير القانونية، وتحسين نظام البيع على المكشوف للأسهم، بعد اجتماعها مع الحزب الحاكم والجهات التنظيمية والبورصة الكورية.