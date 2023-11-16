المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: ما من عذر لعدم إدانة ما ارتكبته حماس 7 أكتوبر ضد إسرائيل

قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن، إن «واشنطن قدمت قرارا، الشهر الماضي، يدين حركة حماس بسبب الأعمال الوحشية التي نفذتها ضد إسرائيل يوم 7 أكتوبر، وكان سيُعتمد لولا استخدام روسيا والصين حق النقد حياله».

وتابعت، خلال كلمتها بجلسة مجلس الأمن بشأن «مشروع قرار يتعلق بهدنة إنسانية عاجلة في غزة»، منذ قليل: «لا أصدق أن بعض الأعضاء لا يستطيعون حتى الآن إدانة الأعمال الوحشية، التي ارتكبتها جماعة إرهابية عازمة على قتل اليهود، وأطلقت النيران على المدنيين وأحرقت الأسر حية وأعدمت الأطفال، واتخذت رهائن من أطفال أكثر من 12 دولة منها أمريكا».

وتابعت: «ما من عذر لعدم إدانة هذا العمل الإرهابي، فحماس هي من حركت هذا النزاع، لأنها لا يهمها إلا قتل وتدمير الإسرائيليين، وغير مهتمة بأمن وسلامة وحماية الشعب الفلسطيني، ولو كانت تهتم لذلك، لما استخدموا البنية التحتية المدنية، والمساكن والمستشفيات لتخزين الأسلحة والعتاد، واستخدام الضعفاء كدروع بشرية».

وأكدت وقوف بلادها ضد كل الأعمال الإرهابية، ولا ينبغي استثناء هجوم 7 أكتوبر من ذلك، مشددة على أن الولايات المتحدة ستواصل حث المجلس لإدانة أفعال حماس- على حد قولها.

وأشارت إلى تأييد واشنطن دعوة القرار المُقدم من مالطا المتعلق بهدن إنسانية في غزة؛ لإطلاق سراح فوري لكل المحتجزين لدى حماس والجماعات الأخرى دون شروط.

