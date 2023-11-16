مظاهرات مؤيدة لفلسطين تعطل المرور في جسر بسان فرانسيسكو خلال قمة أبيك

شهد منتدى التعاون الاقتصادي السنوي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" يوما جديدا من الاحتجاجات اليوم الخميس، حيث عطل متظاهرون حركة المرور على جسر "باي" في سان فرانسيسكو دعما لفلسطين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المقرر أن يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن، قادة "أبيك" على مأدبة غذاء اليوم، ومن المتوقع أن يلقي الرئيس الصيني شي جين بينج كلمة أمام المجموعة بعد يوم من خوض الرئيسين محادثات لنزع فتيل التوتر بينهما.

وتم التخطيط لمجموعة من الاجتماعات الثنائية فيما تستمر قمة قادة "أبيك" في سان فرانسيسكو. وسيتابع مراقبون ما إذا كان شي سيعقد اجتماعات مع قادة اليابان وكوريا الجنوبية، أوثق حليفين للولايات المتحدة في المجموعة.

وقدم الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو نداء لتنفيذ استثمارات.

وسيتابع المستثمرون وخبراء الاقتصاد ردود الفعل على الاجتماع التاريخي بين بايدن وشي، حيث ناقش الثنائي بالتفصيل عدة اتفاقات لمحاولة مواجهة أزمة مخدر الفينتانيل، واستعادة الاتصالات العسكرية رفيعة المستوى وفتح حوار بشأن الذكاء الاصطناعي.