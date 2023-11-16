منتخب مصر يقهر المانيا فى بطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة ويواجه إيران فى النهائى

قدم منتخبنا الوطنى البارالمبى للكرة الطائرة للرجال مباراة قوية أمام المنتخب الألماني فى الدور قبل النهائى ضمن منافسات بطولة العالم التى تستضيفها القاهرة على ملاعب الصالات المغطاة بنادى النادى بالعاصمة الإدارية ، تحت رعاية مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والتى تستمر حتى بعد غد السبت.

وتعد آخر محطة من محطات التأهل للدورة الأوليمبية المقبلة بباريس 2024 ، وفاز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ، ليتأهل منتخبنا للمباراة النهائية لمواجهة المنتخب الإيرانى القوى بعد غد السبت فى ختام البطولة ، وكان يحتاج منتخبنا للفوز فى هذا اللقاء لاستمرار مسيرته نحو الوقوف على منصات التتويج.

قال اللواء منصور درويش نائب رئيس الاتحاد ونائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة والمتحدث الرسمى للبطولة والاتحاد إن منتخب مصر للرجال تمكن من حسم الموقعة الصعبة أمام المنتخب الألمانى القوى ، مشيرا إلى أن الفوز على الماكينات الألمانية وضع مصر بنسبة كبيرة على منصات التتويج والمنافسة على أحد المراكز الأربعة الأولى ، لافتا إلى أن المنتخب قدم مباراة قوية أمام نظيره اليابانى ، وظهر جميع اللاعبين بحالة فنية وبدنية ممتازة ، وكلل اللاعبين جهودهم بالفو ز على المنتخب الألمانى ، ليصبح أمام خطوة واحدة للتأهل إلى الدورة الأوليمبية للمرة التاسعة فى تاريخه على التوالى . ويضم منتخب الرجال اللاعبين ، هشام صلاح الدين ، ياسر سعد ، محمد عبد الله ، السيد موسى ، عبد النبي حسن ، أحمد محمد فضل ، أشرف زغلول ، مطاوع عبد الباقي ، محمد سعد ، حسام مسعود ، أحمد محمد خميس ، زكريا السيد ، أحمد محمد حسن ، محمد إبراهيم ، أنور رمضان ، حماده سيد ، فارس محمد ، محمد حمدي ، محمد السيد ، عبد الله رزق ، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا ، وطاهر البهائي مدربا عاما ، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري . يشارك في البطولة 17 دولة ، هى الجزائر ، والبرازيل ، وكندا ، والكونغو ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبريطانيا العظمى ، والهند ، وإيران ، واليابان ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، ومنغوليا ، وهولندا ، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة .