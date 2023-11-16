المستشار شولتس يؤكد أهمية التبرعات والمساعدات الألمانية لإعادة إعمار أوكرانيا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أهمية التبرعات والمساعدات الألمانية بالنسبة لإعادة إعمار أوكرانيا.

وقال شولتس، في مدينة تيلتوف جنوبي برلين اليوم الخميس، إن ألمانيا ستقيم العام المقبل مؤتمر إعادة الإعمار الذي سيتم تنظيمه دوليا، لكن هذا لن ينجح إلا إذا كان هناك الكثير جدا من الشراكات كتلك التي نراها هنا.

وحضر السياسي الاشتراكي الديمقراطي في مدينة تيلتوف التي تقع بها دائرته الانتخابية، وقائع تسليم مساعدات إلى مدينة كوتين الأوكرانية شريكة مدينة تيلتوف الواقعة بولاية براندنبورج الألمانية، ومن بين هذه المساعدات سيارات إسعاف وحافلة مدرسية.

وأعرب شولتس، عن انبهاره الشديد بالنجاح التام للتعاون بين ألمانيا وأوكرانيا على العديد من المستويات.

وأردف:" هذا ضروري أيضا".

وقال إن الشراكة بين مدينتي تيلتوف وكوتين لا تقتصر على المساعدة الملموسة وحسب بل إنها أيضا شيء محفوظ في القلوب.

ومن المنتظر أن تستقبل العاصمة الألمانية برلين مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار أوكرانيا في يونيو 2024، وتعهدت الحكومة الألمانية بزيادة الدعم المالي لإعادة إعمار أوكرانيا وضخ استثمارات خاصة.

وتتضمن خطط الحكومة الألمانية حتى الآن مضاعفة موارد الميزانية المخصصة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا في العام المقبل.

ومن جانبه، أشاد عمدة كوتين اندري درانشوك بالمساعدات المقدمة، مشيرا إلى أن ما يوحد بين أوكرانيا وألمانيا هو الدعم والتضامن بين شعبيهما.

وبدوره، قال عمدة مدينة تيلتوف توماس شميت، إن الشراكة بين المدينتين تمثل بالنسبة له عملا نشطا من أعمال السلام.

وتفيد بيانات وزارة التنمية الألمانية الصادرة العام الماضي، بأن عدد الشراكات بين المدن والبلديات في كل من ألمانيا، وأوكرانيا بلغت نحو 80 شراكة منها شراكة بين العاصمتين برلين وكييف.