التعليم العالي الفلسطيني: الاحتلال يواصل استباحة حُرمة الجامعات الفلسطينية

أدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية، مُواصلة الاحتلال الإسرائيلي استباحة حُرمة مؤسسات التعليم العالي الفلسطينيّة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولفتت الوزارة، في بيان لها، إلى أنّ قوات الاحتلال اقتحمت، اليوم الخميس، حَرَم جامعة فلسطين التقنية "خضوري" في طولكرم وداهمت مُختبرات ومَشاغل هندسة السيارات (مبنى الطاقة سابقا)، وعاثت بممتلكاتها خرابا.

كما كان الاحتلال، وضمن حرب الإبادة الجماعية التي يُمارسها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ قد اقتحم فرع جامعة القدس المفتوحة في غزة وهَدَمَ أجزاء من مبانيه، بالإضافة لقصف جامعتي الأزهر والإسلامية في وقت سابق، وتدمير عدة مبانٍ فيهما بشكل كُلّي وجزئي، وكذلك مُواصلة حملات الاعتقال بحق طلبة وأساتذة المؤسسات التعليميّة الفلسطينيّة.

وأكدت وزارة التعليم العالي أنّ الاحتلال يُواصل انتهاكه وضربه بعرض الحائط المواثيق والقوانين والأعراف الدولية جميع التي تُجرِّم انتهاك حُرمة المؤسسات التعليميّة والاعتداء عليها.

وجدّدت الوزارة مُطالبتها لجميع المؤسسات الدولية الحقوقية، والإنسانية، والإعلامية، واتحاد الجامعات العربية، وكل الأحرار في العالم؛ لتحمّل مسؤولياتهم ومُمارسة دورهم بقوة، بما يضمن لَجم مُمارسات الاحتلال العدوانية والإجرامية بحق كل مُكونات وشرائح ومؤسسات المُجتمع الفلسطيني، وضرورة توفير الحماية للمؤسسات التعليمية.

وشدّدت على أنَّ عدوان الاحتلال الهَمجي لنْ يَكسر إرادة الشعب الفلسطيني، وأنَّ مُؤسسات التعليم العالي ستُواصل أداء مَهمَّتها ورسالتها السامية؛ المُتمثِّلة ببناء الأجيال المُتعلِّمة والمُثقفة والواعية والمُنتمية لفلسطين وقضيتها العادلة، وذلك بالرغم من جميع التحديات والمُعيقات والعَقبات التي يحاول الاحتلال فرضها.