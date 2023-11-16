طيران الإمارات تطلب شراء 15 طائرة إيرباص بـ22 مليار درهم

أعلنت شركة طيران الإمارات، التي تتخذ من دبي مقرا لها، عن طلبية لشراء 15 طائرة إيرباص "إيه 350- 900"، بقيمة 22 مليار درهم ( 6 مليارات دولار)، وبذلك يرتفع إجمالي طلبيات الشركة من "إيه 350" إلى 65 طائرة.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات: "سوف توفر طائرات (إيه 350- 900)، لأسطولنا مزيدا من الخيارات فيما يتعلق بالسعة والمدى".

وأضاف للصحفيين في معرض دبي للطيران اليوم الخميس: "نخطط لنشر طائراتنا من طراز (إيه 350) لخدمة مجموعة من الأسواق الجديدة، بما في ذلك مهام طويلة المدى تصل مدتها إلى 15 ساعة طيران من دبي. وسوف نعمل، بالتعاون الوثيق، مع إيرباص ورولز رويس لضمان أفضل كفاءة تشغيلية لطائراتنا وأفضل تجربة طيران للمسافرين".

وقال كريستيان شيرير، الرئيس التجاري لشركة إيرباص ورئيس إيرباص الدولية: "من المقرر أن تنضم أول طائرة (إيه 350) إلى أسطول طيران الإمارات في أغسطس 2024، وبموجب الطلبية الجديدة، سوف تستمر طيران الإمارات في استلام طائرات (إيه 350) حتى عام 2028".

ومع طلبية شراء 95 طائرة بوينج في اليوم الأول من معرض دبي للطيران، يصل إجمالي طلبيات طيران الإمارات إلى 310 طائرات جديدة عريضة البدن.