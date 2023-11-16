نائبة الرئيس الأمريكي تبحث مع الرئيس الفلبيني الوضع في بحر الصين الجنوبي والتعاون الاقتصادي

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أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن التزامهما بالتمسك بالقواعد والأعراف الدولية، بما يشمل في في بحر الصين الجنوبي، بحسب بيان أصدره البيت الأبيض.

وأضاف البيان أن هاريس بحثت خلال اجتماع على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في سان فرانسيسكو، الجهود المبذولة لتعميق العلاقات الأمنية وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء، صباح اليوم الخميس.

وأعلنت هاريس عن شراكة جديدة مع الحكومة الفلبينية بهدف تنمية وتنويع النظام البيئي العالمي في صناعة أشباه الموصلات.

وفي سياق منفصل، ذكر البيت الأبيض أن هاريس بحثت ورئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي، على هامش قمة "أبيك" سبل تعزيز علاقات التعاون الأمني الثنائي وتعزيز التعاون الاقتصادي ومكافحة التغير المناخي.