مدير مجمع الشفاء: جنود الاحتلال سحبوا كل الجثث أمام قسم الطوارئ وفي ثلاجات الموتى

قال مدير مجمع الشفاء في غزة الدكتور محمد أبو سليمة، إن المجمع لا يوجد به ماء أو مواد غذائية أو وقود يتيح تشغيل المولدات لإخراج المياه من الآبار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الجزيرة»، مساء الخميس، أن «قوات الاحتلال تتواجد في محيط مستشفى الولادة ومستشفى الأشعة وقسم الحروق، وكانت متواجدة أمام البوابة الرئيسية حيث يقع قسم الطوارئ».

ونوه أنهم لا يستطيعون إخراج القمامة من القسم؛ لأن الاحتلال يستهدف كل شخص يحاول الانتقال بين الأقسام.

ولفت إلى أن أحد الممرضين خاطر بحياته حتى يتمكن من إخباره بتسجيل حالتي وفاة في مبنى الجراحة، وحالة وفاة أخرى في قسم غسيل الكلى.

وأكمل: «الطائرات المسيرة تحوم فوق المجمع ولا تغادره، والقوات تطلق النيران على الجسر الواصل بين قسم الجراحة وقسم الجراحة التخصصي».

وأشار إلى أن «جنود الاحتلال تجولوا قبل الظهر أمام قسم الطوارئ، وسحبوا كل الجثث أمام الطوارئ وفي ثلاجات الموتى»، نافيًا علمه بسبب هذا الأمر أو إلى أين اقتادوا تلك الجثث.

ولفت إلى أن هناك 4 من مرضى غسيل الكلى في وضع حرج جدًا، ويحتاجون لإجراء غسيل كلوي الآن، قائلًا إنهم سيموتون لو لم يحدث ذلك في أقرب وقت.