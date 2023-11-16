سلطات إيران تسمح بنقل الحائزة على نوبل إلى المستشفى للعلاج

سمحت السلطات الإيرانية بنقل نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، المسجونة في إيران، إلى المستشفى لإجراء فحص للقلب، وفقا لحسابها على إنستجرام الذي يديره أقارب في الخارج.

وفي اليوم السابق، قال أقاربها إنه تم منع محمدي مجددا من دخول المستشفى لعدم ارتدائها الحجاب الإلزامي.

ولم يتضح على الفور المدة التي ستمكثها محمدي في المستشفى.

وتقضي محمدي البالغة من العمر 51 عاما، وهي أحد أشهر نشطاء حقوق الإنسان في إيران، عقوبة طويلة في سجن إيفين سيء السمعة في طهران.

وحصلت محمدي خلال العام الجاري على جائزة نوبل للسلام "لنضالها ضد قمع المرأة في إيران ونضالها لدعم حقوق الإنسان والحرية للجميع".