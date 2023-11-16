مصدر لـ د ب أ: توقف مغادرة الجرحى والأجانب لغزة

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ذكر مصدر أمني مصري، أن مغادرة الجرحى والأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية قد توقف، بسبب انقطاع شبكات الاتصالات في قطاع غزة.

وقال المصدر: "ننتظر التمكن من استعادة التواصل مع غزة كي نعرف المزيد عن وصول الجرحى والمصابين والأجانب، ولاستقبال الشاحنات التي تنقل المساعدات الإنسانية".

وذكر مصدر في جمعية الهلال الأحمر المصري، أن موظفي الجمعية لم يعد لهم اتصال بالهلال الأحمر الفلسطيني أو وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة.

وأوضح الهلال الأحمر المصري أنه ليس هناك إمكانية لنقل إمدادات الإغاثة عبر معبر رفح إلى القطاع لهذا السبب منذ بداية مساء اليوم الخميس.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية "باتيل" بمقرها في الضفة الغربية اليوم الخميس عبر فيسبوك إن قطاع غزة في خضم انقطاع كبير آخر لشبكات الاتصالات، وذلك لانعدام الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء.

وعلى منصة إكس، أكدت منظمة نتبلوكس، وهي منظمة رقابية تتخذ من بريطانيا مقرا لها وتراقب إدارة الإنترنت، انقطاع خدمة الإنترنت في قطاع غزة.