مليون تشيكي يفرطون في استخدام العقاقير ذات التأثير النفسي

كشف مسئول تشيكي، أن هناك نحو مليون شخص في البلاد، يفرطون في استخدام العقاقير ذات التأثير النفسي، مثل المهدئات أو الأدوية المضادة للأرق أو المسكنات القوية.

ونقل "راديو براغ" التشيكي عن جيندريش فوبوريل، وهو منسق وطني لمكافحة المخدرات في البلاد، إن ما يقرب من مائتي ألف شخص يتناولون تلك العقاقير بصورة يومية، مع زيادة احتمالية تناولها بمقدار الضعف بين النساء، بالمقارنة مع الرجال.

وبحسب فوبوريل، فإن المرضى عادة ما يلجئون إلى أطباء مختلفين من أجل الحصول على وصفات طبية لمثل هذه الأدوية، وكثيرا ما يفشل الأطباء في التحقق من قاعدة البيانات المركزية لمعرفة أي عقاقير أخرى يأخذونها أيضا.

وحذر فوبوريل، من أنه قد يكون من الصعب السيطرة على الانسحاب من أخذ هذه الأدوية بدون اللجوء لمساعدة طبية؛ لأنه من الممكن أن تكون أعراض الانسحاب مهددة للحياة.