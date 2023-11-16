واشنطن: نعمل مع إسرائيل لتجنب استهداف المنطقة الآمنة بغزة

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إنه في حال كان ينبغي القيام بعمليات داخل المستشفيات في غزة أو حولها فيجب تجنب استهداف المدنيين.

وأضافت الخارجية الأمريكية: تقييمنا أن حركة حماس الفلسطينية تستخدم بعض المستشفيات مراكز قيادة ونرفض استهداف المستشفيات جوا، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.

وأوضحت أنها تواصل العمل مع إسرائيل من أجل التوصل لأفضل الطرق لتجنب استهداف المنطقة الآمنة جنوب غزة.

وتابعت: نريد إنشاء مناطق آمنة في جنوب قطاع غزة ونعمل على التفاصيل بشأن ذلك.

واعتبرت أن وقف إطلاق النار لن يفيد سوى حركة حماس، مضيفة: نسعى لفرض هدن إنسانية مطولة.

وقالت إنها تتوقع من إسرائيل توفير الرعاية والمؤن للمدنيين والمرضى بالمناطق التي تسيطر عليها.