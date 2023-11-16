السجن 7 سنوات لناشطة روسية مناهضة للحرب

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قضت محكمة في سان بطرسبرج اليوم الخميس بسجن ألكسندرا سكوشيلينكو الفنانة الروسية الناشطة المناهضة للحرب سبع سنوات.

وطلب مكتب المدعي العام بسجنها ثماني سنوات، وتصل أقصى عقوبة في الاتهامات الموجهة إليها السجن 10 سنوات.

وواجهت الناشطة 33 عاما، التي استبدلت شعارات مناهضة لحرب روسيا في أوكرانيا بقوائم الأسعار في متجر بقالة، اتهامات بشأن نشر معلومات خاطئة عن الجيش الروسي.

وتم القبض على الموسيقية والشاعرة بعد خطوتها في أبريل 2022 وهي محتجزة منذ ذلك الحين، ولطالما نفت الاتهامات الموجهة ضدها.

وتسببت قضيتها في غضب دولي بسبب احتجازها رغم مرضها الشديد، وصنفت منظمة العفو الدولية ومنظمة ميموريال المعنيتان بحقوق الإنسان سكوشيلينكو باعتبارها سجينة سياسية.