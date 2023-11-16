المتأهلون لتصفيات جوائز الكتب الوطنية في بريطانيا يدعون لوقف إطلاق النار على غزة

قصف على غزة- د ب أ

أدلى غالبية المتأهلين للتصفيات النهائية لجوائز الكتاب الوطني في بريطانيا هذا العام، ببيان جماعي يدعون فيه لوقف إطلاق النار على غزة، وذلك في الحفل الذي أقيم في نيويورك، اليوم الخميس.

وأكدت صحيفة الجارديان البريطانية، أن 20 من أصل 25 متأهلاً صعدوا للتصفيات النهائية في الفئات الخمس لكتب "الخيال، والواقعي، والشعر، وأدب الأطفال، والأدب المترجم" على خشبة المسرح، بينما قرأت الكاتبة علياء بلال، المرشحة عن فئة الخيال عن روايتها "شعب المعبد" البيان المعد.

وقالت بلال: "بالنيابة عن المتأهلين للتصفيات النهائية، نعارض القصف المستمر لغزة وندعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للمدنيين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال".

وأضاف البيان، "نحن نعارض معاداة السامية والمشاعر المعادية للفلسطينيين وكراهية الإسلام على حد سواء، ونقبل الكرامة الإنسانية لجميع الأطراف، ونعلم أن المزيد من إراقة الدماء لن يفعل شيئًا لتأمين السلام الدائم في المنطقة".

وتم الكشف عن انسحاب أحد الرعاة، أمس الأربعاء، من الحدث بعد أن أبلغتهم جوائز الكتاب الوطنية بالإجراء المتوقع.

وقالت زيبي أوينز، الرئيس التنفيذي لشركة زيبي ميديا ​​الراعية للحفل: "تم إخباري أن المرشحين اجتمعوا معًا ككتلة وقرروا استخدام منصتهم عند الفوز بالخطابات للترويج لأجندة مؤيدة للفلسطينيين ومعادية لإسرائيل".

وأضات في بيان لها، أنها تعتقد أن عبارة "فلسطين حرة أصبحت تعني استعداء دين بأكمله، وليس مجرد مكان".

وأردفت شركة راعية ثانية لخدمة الاشتراك في الكتب، لصحيفة نيويورك تايمز، أنها لن تحضر الحفل، لكنها ستواصل دعم الحدث.

وأشار المؤرخ نيد بلاك هوك، الحائز على جائزة الكتب غير الروائية عن كتابه "إعادة اكتشاف أمريكا الشعوب الأصلية وتفكيك تاريخ الولايات المتحدة"، إلى النزاع في خطابه، قائلاً: إنه "يقدر بشدة روح الكرم، ونوع العمل الذي يبذله المجتمع الدولي والدعم التعاوني والتضامن الشديد الذي أظهره جميع المتأهلين للتصفيات النهائية خلال اليومين الماضيين".

وفاز جاستن توريس، بفئة كتب الخيال عن روايته Blackouts ، التي وصفتها صحيفة الجارديان، بأنها تتمحور حول دراسة حقيقية للأشخاص المثليين في الثلاثينيات.

أما فئة الشباب، فقد فاز بها المؤلف والرسام دان سانتات عن مذكراته المصورة "أول مرة لكل شيء"، والتي تدور حول رحلة طفولته إلى أوروبا التي غيرت حياته.

كما فاز كريغ سانتوس بيريز، وهو شاعر من قبيلة الشامورو من غوام، بفئة الشعر عن مجموعته الشعرية "من منطقة فردية "åmot".

وفاز الكاتب البرازيلي ستينيو جارديل، والمترجمة برونا دانتاس لوباتو، بفئة الأدب المترجم عن رواية "الكلمات المتبقية"، وهي رواية عن رهاب المثلية والفقر في المناطق النائية في البرازيل.

- القضية الفلسطينية حاضرة في الأحداث الأدبية

وفي الشهر الماضي، تعرض "92NY"، وهو مكان لإقامة العديد من الأحداث الأدبية في نيويورك، لانتقادات بسبب إلغاء ظهور الروائي فييت ثانه نغوين، بعد أن وقع على رسالة مفتوحة تنتقد الرد العسكري الإسرائيلي.

وتعرض معرض فرانكفورت للكتاب لانتقادات بعد تأجيله حفل تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي، الذي كان قد أعلن عنه قبل أشهر، بسبب الحرب على قطاع غزة.