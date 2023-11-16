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السفير محمد عرابي: ستظل مصر دولة راسخة ورائدة بالمنطقة

علاء شبل
نشر في: الخميس 16 نوفمبر 2023 - 9:16 م | آخر تحديث: الخميس 16 نوفمبر 2023 - 9:16 م

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن العلوم السياسية تصنف الدول إلى فاشلة وهشة وراسخة، ولن نتنازل عن أن نظل دولة راسخة ينظر إليها بكل تقدير وإعجاب، مؤكدا أن مصر أصبح لها صوت واحترام وتقدير من كل دول العالم وسياستنا الخارجية قامت على دبلوماسية راقية وتقوم على ٣ محاور وهي السلام والاستقرار والتنمية.

جاء ذلك بفعاليات مؤتمر حزب حماة الوطن، بأرض الكوتة بمدخل قرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا فى محافظة الغربية، تحت شعار "مشينا فى طريق هنكمله"؛وذلك لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي المرشح الرئاسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة جديدة.

وتحت رعاية وحضور الفريق جلال هريدى رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية الأسبق ومساعد رئيس الحزب لأمانات وسط الدلتا، والوزير الأسبق طاهر أبوزيد، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والنائبة ميرفت الكيان مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، واللواء أحمد يحيي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأمين الحزب بالغربية، والمهندس أسامة الجزار أمين الحزب بمركز طنطا، ولفيف من النواب المحافظة وأهالى ومواطنى محافظة الغربية.


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