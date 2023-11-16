مصدر طبي من مجمع الشفاء: الجرافات الإسرائيلية تنفذ عمليات حفر واسعة في الحديقة الخلفية

أفاد مصدر طبي من مجمع الشفاء في غزة، بانسحاب الدبابات الإسرائيلية من ساحة المستشفى، منوهًا أن الجرافات العسكرية دخلت إلى الحديقة الخلفية وتنفذ فيها عمليات تجريف وحفر واسعة.

وقال في تصريحات لوكالة الأنباء التركية «الأناضول»، صباح الخميس، إن «الآليات العسكرية الإسرائيلية تفرض حصارا شاملا على المستشفى من جميع الجهات، وتستهدف كل من يتحرك داخل المستشفى أو خارجها».

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة فجر الخميس، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر جرافات في مستشفى الشفاء، بعدما نفّذ الأربعاء عملية عسكرية في جزء من هذا المجمّع الطبّي.

وقالت الوزارة في بيان موجز إنّ جرافات إسرائيلية دمّرت أجزاء من المدخل الجنوبي للمستشفى، في حين قال جيش الاحتلال ردّاً على سؤال لوكالة «فرانس برس» إنّه ينفّذ حالياً عملية محددة في المجمّع المحاصر.

من جانبه، قال الصحفي الفلسطيني جهاد أبو شنب، الموجود بمحيط مجمع الشفاء الطبي، إن «محيط المجمع يشهد اشتباكات عنيفة لم تتوقف منذ الصباح».

وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة «الجزيرة»، صباح الخميس: «منذ الصباح الاشتباكات في محيط المجمع وصولًا إلى مفترق السرايا لم تتوقف إطلاقًا، هناك صوت اشتباكات عنيف ووتيرة الاشتباكات وإطلاق النار زادت بصورة كثيفة، خاصة مع ساعات الصباح».

ولفت إلى أن حي الشيخ رضوان شهد وقوع اشتباكات عنيفة وأحزمة نارية على مدار ساعات الليل، مشيرًا إلى إطلاق الصواريخ من الطائرات الحربية في المنطقة الغربية لمجمع الشفاء، ومحيط الجامعات من الجهة الجنوبية الشرقية للمجمع.

وأوضح أن «وتيرة الاشتباكات والقصف العنيف تصاعدت، عقب اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للمجمع من المدخل الجنوبي ليل الأربعاء/ الخميس».

وأكمل: «منذ السادسة صباحًا وحتى الآن وتيرة الاشتباك لم تتوقف إطلاقًا، إطلاق القذائف والصواريخ مستمر، والدخان يتصاعد في كل مكان، المنطقة أشبه بمنطقة عسكرية مغلقة وساحة حرب».