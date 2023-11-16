مراسل العربية من داخل مجمع الشفاء: استهداف طفل برصاص الاحتلال حاول التنقل بين الأقسام

قال مراسل العربية من مجمع الشفاء خضر الزعنون، إن «قوات الاحتلال استهدفت قبل قليل، طفلًا لم يتعدَ عمره 12 عاما حاول التنقل بين أقسام المجمع».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة «العربية»، مساء الخميس، أن «الطفل حاول الذهاب إلى أهله وذويه في مبنى آخر»، لافتًا إلى أن «الاحتلال أصابه في قدمه برصاصتين».

وذكر أن «أي مواطن ينظر من الشرفات أو النوافذ يتعرض للاستهداف برصاص الاحتلال»، قائلًا إن «المسيرات الإسرائيلية تستهدف كل شخص يتحرك داخل المجمع لليوم الـ7 على التوالي».

ونوه أن «المجمع منعزل خارجيًا وحتى داخليًا عن المدن ومخيمات قطاع غزة»، مضيفًا: «المواطنون يقولون فقط بدنا ماء، هم بحاجة لمياه الشرب الصالحة خاصة الأطفال وعائلاتهم».

وأشار إلى أن جنود الاحتلال على مدار 48 ساعة لم يتركوا مكانًا إلا واقتحموه ودخلوا إليه ومكثوا فيه لساعات، ذاكرًا أنهم «أجروا عمليات تفجير لعدد من المباني والغرف والأروقة ولم يجدوا شيئًا».

وأكمل: «المستشفى مدني والموجودون مرضى وجرحى ونازحون تقطعت بهم السبل ومنعزلون عن العالم لا يجدون المياه».

ولفت إلى أن «الأطفال الخدج وعددهم 36 يعانون الأمرّين؛ بسبب وجودهم في بيئة غير صحية وانقطاع الكهرباء والأكسجين».

وأوضح أن الأطقم الطبية بعد انسحاب الجيش لساعات تمكنوا من الوصول لبعض المواد الغذائية، ويحاولون إطعام الأطفال الخدج لإبقائهم على قيد الحياة.