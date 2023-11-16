السفير الفلسطيني عن العناية بالمصابين الفلسطينيين في مستشفيات العريش: يشعرون بأنهم بين أهلهم

أكد دياب اللوح السفير الفلسطيني، أن المصابين الفلسطينيين في مستشفيات الشيخ زويد، والعريش يشعرون أنهم بين أهلهم، مشيرًا إلى أن هذا ما لمسه في أرواحهم المعنوية المرتفعة، لافتًا إلى أن ما يتلقونه من خدمات فاقت التصور، وذلك خلال تفقده مساء اليوم الخميس، المستشفيات.

ووجه السفير الفلسطيني، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات وزارة الصحة؛ نظرا للرعاية الفائقة لمصابي بلاده، متمنيًا أن يصل الأطفال الذين فصلت عنهم الكهرباء إلى المستشفيات المصرية، حيث بدأت وزارة الصحة المصرية تجهيز 35 سيارة إسعاف.

وأشار إلى أن نقل مصابين من مستشفيات جنوب غزة قد يسهم في نقلهم للعلاج بالمستشفيات المصرية، لافتًا إلى الكارثة الإنسانية في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، مما يتطلب وصول مساعدات كبيرة.

وزار السفير الفلسطيني، ونداء البرغوتي القنصل العام الفلسطيني، وناجي الناجي المستشار الإعلامي للسفارة، والوفد المرافق، المصابين في مستشفى الشيخ زويد، ومستشفى العريش العام، والاطلاع على برامج علاجهم.

فيما التقى السفير مرافقي المصابين للاستفسار عن احتياجاتهم وتلبيتها، فيما توجه إلى خيمة خدمة المواطنين التي توفر احتياجات المصابين والمرافقين.

ووجه الشكر إلى حجاج فايز الصعيدي مدير المكتب وفريق التطوع، على الجهد الكبير الذي يؤدونه في خدمة أشقائهم المصابين، ومرافقيهم والعالقين.

وأبدى مرافقو المصابين عن رضاهم على الخدمات المقدمة لهم سواء في المستشفى أو في مقرات الإعاشة، مطالبين بإنهاء بعض الإجراءات الورقية لهم، وتوفير وسائل اتصالات من شرائح محمول للاطمئنان الدائم على ذويهم في قطاع غزة.